Cristiano Ronaldo brinda após acordo com a Juventus

Imagem mostra CR7, Jorge Mendes e presidente da vecchia signora a comemorarem.

22:07

Cristiano Ronaldo confirmado na Juventus nas próximas quatro épocas

Cristiano Ronaldo vai ser jogador da Juventus nas próximas quatro temporadas. O CM sabe que o Real Madrid aceitou a proposta dos italianos e acedeu libertar o avançado por 105 milhões de euros, um valor que ficou bem abaixo dos 1000 milhões que constavam na cláusula de rescisão do contrato do português.



Mas o jogador queria sair e o clube acabou por aceder às suas pretensões. O acordo foi fechado na Grécia e contou com a presença de Ronaldo, Jorge Mendes e do presidente do clube italiano.



Ronaldo vai receber 120 milhões de euros ao longo das quatro épocas, 30 milhões por cada temporada. Chega assim ao fim um ciclo de 9 anos em que marcou 450 golos em 438 jogos com a camisola do Real Madrid, tornando-se no melhor marcador da história dos 'blancos'.



Nos merengues o internacional português ganhou quatro edições da Liga dos Campeões, dois campeonatos, duas supertaças de Espanha, três supertaças europeias e três Mundiais de clubes. No Real Madrid recebeu quatro das suas cinco Bolas de Ouro.



Cristiano Ronaldo já brindou ao seu novo desafio profissional. Numa imagem, partilhada no Twitter pela Fox Sports, é possível ver CR7 com o superagente Jorge Mendes e Andrea Agnelli, presidente da Juventus, a comemorarem o "siiiiiiii" do craque português à vecchia signora.