A gaffe de Ronaldo que está a dar que falar: "4 filhos em 3 meses"

Craque português brinca após receber prémio de jogador do ano na gala Quinas de Ouro.

Cristiano Ronaldo foi distinguido com o prémio de jogador masculino do ano de 2017 na Gala Quinas de Ouro e, na hora de receber o galardão, recordou o ano fantástico que teve, ao mesmo tempo que brincou com o facto de ter sido pai três vezes no ano passado. Contudo, nesta parte do discurso, o craque português cometeu uma gaffe que está a dar que falar.



"Agradeço à minha família, aos meus quatro filhos, também foi recorde, em três meses ter quatro filhos", disse o jogador.



Resta agora saber se foi um erro matemático ou se o craque do Real Madrid está a anunciar que vai ser pai novamente.



Cristiano Ronaldo aproveitou o momento para agradecer também aos colegas de profissão e à FPF pela organização da gala.



"Agradeço a todos os que estão aqui. Momento bonito, primeiro para todos os companheiros da Seleção. 2017 foi um ano outra vez excelente, tanto a nível pessoal como coletivo. Sempre o mesmo discurso mas é realidade. Tivemos uma fase de qualificação difícil, perdemos o primeiro jogo mas conseguimos dar a volta. Um Ano inesquecível no Real Madrid, ano histórico com cinco troféus, repleto de emoções, com a minha quinta Bola de Ouro e segundo troféu da FIFA. Agradeço à minha família, aos meus quatro filhos, também foi recorde, em três meses ter quatro filhos. Dentro e fora de campo começa a ser um hábito os recordes. Obrigado À FPF por esta gala, acho que merecíamos", disse o capitão da Seleção Nacional.