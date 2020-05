Cristiano Ronaldo entra em direto de Bruno Nogueira e deixa humorista sem palavras

Bruno Nogueira teve uma surpresa no último dia de 'Como é que o bicho mexe', diretos no Instagram que começou a fazer durante a quarentena em Portugal. Depois de Rui Patrício e Bernando Silva, já terem entrado em direto, hoje foi a vez de Cristiano Ronaldo.Foi através da conta da namorada de CR7, Georgina Rodríguez, que o humorista entrou em contacto com o internacional português da Juventus e nem queria acreditar que era verdade.A partir da sua casa em Turim, Ronaldo entrou em direto. "Disseram-me que estavas em direto. Era só para dar um abraço", afirmou Ronaldo.Mais de 150 mil pessoas acompanharam o momento.