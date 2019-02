Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo gera revolta em Madrid

Presidente do Atlético de Madrid diz que CR7 não ganhou cinco Ligas dos Campeões.

Por Sara Guterres | 08:54

"Para mim o Cristiano não ganhou cinco Ligas dos Campeões, mas sim três. E a razão é muito simples: as duas finais frente ao Atlético de Madrid não ganhou." Foi desta forma que Enrique Cerezo, presidente dos ‘colchoneros’, reagiu ao gesto polémico de CR7 após a derrota da Juventus, por 2-0, no Wanda Metropolitano.



Certo é que o regresso do internacional português a Madrid foi amargo. A equipa de Turim viu a sua vida complicar-se nos oitavos de final da Liga dos Campeões, após um jogo que teve de tudo. Gestos polémicos, golos anulados e... insultos a Cristiano Ronaldo.



Durante a partida, os adeptos dos ‘colchoneros’ dirigiram-se ao craque com provocações ("paga os impostos" e "és um violador" foram algumas das frases entoadas).



Em resposta, o internacional português mostrou uma mão aberta, recordando as cinco Ligas dos Campeões que tem no palmarés. Repetiu o gesto após a partida e atirou: "Cinco Champions tenho eu. O Atlético... zero".



A ‘vecchia signora’ segue em desvantagem para a segunda mão dos oitavos de final da competição. O próximo encontro entre as duas equipas será dia 12 de março, às 20h00.



Simeone pede desculpa

Diego Simeone, treinador do Atl. Madrid, voltou a ser polémico ao celebrar o golo de Giménez, agarrando os genitais. "Não foi um gesto bonito. Posso pedir desculpa se alguém se ofendeu, mas o que fiz veio do coração", disse.



PORMENORES

Cinco Bolas de Ouro

CR7 já recebeu o prémio de melhor jogador do Mundo cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). O português tem os mesmos troféus que Lionel Messi. Modric ganhou em 2018.



21 golos em 33 jogos

Ronaldo trocou o Real Madrid pela Juve numa transferência que chegou aos 112 milhões de euros. Esta temporada já marcou 21 golos em 33 jogos.