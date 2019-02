Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juventus cai em Madrid e complica ‘quartos’ da Champions

'Vecchia Signora' perdeu 2-0 com o Atlético no regresso de Ronaldo a Espanha.

Por Mário Figueiredo | 08:42

A Juventus perdeu esta quarta-feira com o Atl. Madrid, por 2- -0 na 1ª mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões e viu o apuramento complicar-se.



Cristiano Ronaldo não foi feliz no seu regresso a Madrid, mas o culpado foi Oblak, guarda-redes dos colchoneros, que lhe negou um golo com uma defesa extraordinária num livre direto (9’).



O ambiente foi hostil para CR7, que foi apupado. O jogador reagiu com o gesto de uma mão aberta, alusivo às cinco Bolas de Ouro que já conquistou.



As duas equipas procuraram o golo, mas foram os guarda-redes que brilharam. O árbitro Felix Zwayer assinalou um penálti a favor dos colchoneros, mas o VAR passou essa decisão para um livre, pois a falta foi cometida fora da área.



Após o intervalo, o Atl. Madrid arriscou mais. Diego Costa (50’) desperdiçou um golo quando seguia isolado e Griezmann (53’) viu um chapéu ser defendido por Szczesny para a trave.



Morata, acabado de entrar, marcou para os espanhóis mas o VAR anulou o lance por falta sobre Chiellini.



No entanto, os centrais colchoneros Giménez (78’) e Godín (83’) marcaram os golos que dão vantagem ao Atl. Madrid para a segunda mão.



City vence com reviravolta

O Manchester City venceu ontem fora o Shalke 04, por 3-2, com uma reviravolta consumada no último minuto.



Os ingleses colocaram-se em vantagem por Agüero (18’), mas os alemães deram a volta ao marcador antes do intervalo com dois golos de Bentaleb (38’ e 45’), ambos de penálti.



Os ‘citizens’ reagiram na segunda parte e lograram mais dois golos por Leroy Sané (85’) e Sterling (90’), este após assistência do guarda-redes Ederson.