Cristiano Ronaldo marca no triunfo da Juventus sobre a Roma de Paulo Fonseca

A Juventus venceu hoje por 2-0 a Roma, orientada pelo treinador português Paulo Fonseca, com o primeiro golo apontado por Cristiano Ronaldo, em jogo da 21.ª jornada da liga italiana de futebol.

Com este triunfo, a Juventus, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, ultrapassou a Roma, que irá medir forças com o Sporting de Braga na Liga Europa, e segue agora no terceiro lugar, com 42 pontos, mais dois do que os romanos (quartos), a cinco do líder Inter Milão.

A Juventus chegou à vantagem por intermédio de Ronaldo (1-0), aos 13 minutos, com um pontapé colocado sobre a linha da meia-lua da área da Roma, que assim consolidou a liderança da tabela dos melhores marcadores da Série A, com 16 golos.

Bryan Cristante, que já foi campeão português pelo Benfica, esteve perto de marcar o golo do empate aos 20 minutos, mas, poucos minutos volvidos, foi Ronaldo que voltou a estar em evidência com um remate à barra da baliza da Roma.

Aos 39 minutos, no aproveitamento de um erro do brasileiro Ibanez, Ronaldo serviu o ex-portista Alex Sandro, que falhou por pouco o desvio para o fundo da baliza da Roma, e voltou a tentar o segundo golo, aos 41, mas o guarda-redes espanhol Pau López não o permitiu.

Na segunda parte, a Roma esteve perto do golo do empate em várias ocasiões, mas acabou por ser a Juventus a aumentar para 2-0 num autogolo de Ibanez, aos 69 minutos, numa antecipação a Ronaldo, após cruzamento do sueco Dejan Kulusevski.

A Roma 'empurrou' a Juventus para a sua intermediaria nos minutos finais da partida, na procura do golo que esteve perto de surgir pelo bósnio Edin Dzeko, aos 83, com um cabeceamento ao lado, e que também foi sempre negado pelo guarda-redes polaco Wojciech Szczesny.

Com o triunfo sobre a Roma, a Juventus trocou de posição na tabela classificativa com o seu adversário de hoje, ascendendo ao terceiro posto, com 42 pontos e menos um jogo, a cinco do líder Inter Milão e a quatro do AC Milan (segundo), que no domingo recebe o Crotone.

A Atalanta esteve a vencer o Torino por 3-0, com golos do esloveno Josip Ilicic (14 minutos), Salvatore Sirigu (autogolo aos 19) e do colombiano Luis Muriel (21), mas permitiu a reação dos visitantes que empataram 3-3 por Andrea Belotti (42), pelo brasileiro Bremer (45+1) e Federico Bonazzoli (84).

O quarto empate consecutivo do Torino na Série A permitiu à equipa ascender ao 17.º lugar, com 16 pontos, e deixar provisoriamente a zona de despromoção, enquanto a Atalanta segue no sétimo posto, com 37.

O Spezia venceu por 2-1 em casa do Sassuolo, que se adiantou no marcador por Francesco Caputo (1-0), aos 25 minutos, com golos do croata Martin Erlic (1-1), aos 39 minutos, e do ganês Emanuel Gyasi (1-2), aos 78.

O Sassuolo segue na oitava posição, com 31 pontos, a seis da Atalanta (sétima classificada), enquanto o Spezia é 15.º, com 21 pontos, e afastou-se ligeiramente da zona de despromoção.

A 21.ª jornada da liga italiana de futebol prossegue ainda hoje com o Génova-Nápoles.