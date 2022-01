"Não aceito que a nossa ambição esteja abaixo do ‘top-3’ na Premier League. Não estou cá para ser sexto. Ou sétimo. Vim para tentar ganhar, para competir.” Cristiano Ronaldo deu um murro na mesa no decorrer de uma entrevista à Sky Sports, com mensagens essencialmente dirigidas para dentro do balneário. Em causa está a prestação do Manchester United na Liga inglesa, onde a equipa ocupa o sétimo lugar da classificação, a 18 pontos de distância do líder da competição, o rival Manchester City.









“Conseguimos competir, mas ainda não estamos ao nosso melhor nível. Ainda temos um longo caminho e acredito que se mudarmos a mentalidades ainda vamos conseguir grandes coisas”, acrescentou CR7.