Cristiano Ronaldo pode decidir o acesso à final da Liga dos Campeões em Alvalade

Cristiano Ronaldo pode decidir em ‘casa’ o acesso à final da Liga dos Campeões, que tenta vencer pela sexta vez. Caso a equipa de CR7, a Juventus, se apure para os quartos de final da liga milionária irá disputar essa eliminatória no Estádio José Alvalade. O terreno do Sporting, clube em que o craque português fez boa parte da formação, acolhe, igualmente, a partida das meias-finais, que poderá envolver a equipa italiana (ver infografia).









Para chegar à final 8 da Champions, fase que terá lugar em Lisboa, de 12 a 23 de agosto, com cada eliminatória a ser decidida num jogo único (pode ter prolongamento e penáltis se necessário, com cada equipa autorizada a ter 23 jogadores no banco e a fazer cinco substituições), Cristiano Ronaldo e os colegas terão de eliminar o Lyon. A segunda mão joga-se a 7 de agosto, em Turim, depois de os franceses terem vencido no primeiro jogo (1-0).

Se ultrapassar os gauleses, a Juve terá encontro marcado nos ‘quartos’ com Real Madrid ou Manchester City, no qual jogam Bernardo Silva e João Cancelo. João Félix, do Atl. Madrid, já sabe que defronta o Leipzig.



Duelo luso em perspetiva



Se confirmarem o apuramento na 2ª mão dos oitavos de final da Liga Europa, Nuno Espírito Santo (Wolverhampton) ou Pedro Martins (Olympiacos) poderão defrontar Paulo Fonseca (Roma) nos ‘quartos’, caso este também se qualifique.