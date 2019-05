Cristiano Ronaldo quer José Mourinho na Juventus

Cristiano Ronaldo sugeriu o nome de José Mourinho para assumir o comando técnico da Juventus. Segundo a Gazzetta dello Sport, o treinador português é um dos nomes apoiados por CR7 para substituir Massimilliano Allegri.O mesmo jornal garante que os conflitos que marcaram a passagem do jogador e do treinador no Real Madrid, entre 2010 e 2013, estão esquecidos e o avançado de 34 anos terá proposto aos dirigentes da Juventus para contratarem Mourinho. Para além de Ronaldo, também o empresário Jorge Mendes está a tentar o regresso do técnico de 56 anos a Itália. Mas o negócio está difícil de se concretizar.Apesar da influência de Ronaldo no balneário, o passado de Mourinho em Itália parece não estar esquecido. O nome do treinador não é bem visto em Turim depois das críticas que o ‘Special One’ fez ao clube, enquanto treinador do Inter.Segundo a imprensa italiana, o nome mais forte é de Simone Inzaghi, técnico que conquistou a Taça de Itália, pela Lázio. Também Sinisa Mihajlovic, que teve uma curta passagem pelo Sporting, é um dos nomes falados pela época realizada no Bolonha.