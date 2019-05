Ronaldo não vence há quatro jogos

A Juventus continua a fazer um final de temporada muito abaixo do esperado. Com o título de campeão já garantido, a equipa de Cristiano Ronaldo empatou (1-1) em casa com Atalanta, no quarto jogo consecutivo sem vencer na Liga italiana.A equipa de Bérgamo, que está numa luta acérrima por um lugar na Champions com o Milan e Inter Milão, ficou em vantagem aos 33’ por Ilicic. Com Ronaldo muito apagado (Cancelo também foi titular) a ‘Juve’ só conseguiu o empate por Mandzukic (80’).O jogo fica marcado pela despedida de Barzagli (38 anos), que vai deixar a ‘Juve’ e o futebol no final desta temporada.A uma jornada para o fim, a Atalanta é terceira com 66 pontos, os mesmos do Inter de Milão (João Mário e Cédric Soares não saíram do banco de suplentes) que ontem foi goleado em Nápoles (4-1). Segue-se o AC Milan com 65 pontos e a Roma com 63.O Génova, onde alinham Miguel Veloso e Pedro Pereira, está em lugar de descida. A Liga italiana anunciou , no sábado, os prémios da temporada com Cristiano Ronaldo a ser galardoado com o prémio de melhor jogador do campeonato.