“Cumpri um sonho”, diz Sérgio Conceição

Lembra título de 2017/18 e fala sobre pausa nas provas.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:13

Sérgio Conceição foi um dos convidados do congresso ‘World Scouting’, que decorreu no Porto, e partilhou experiências como jogador e treinador, com sublinhado especial para 2017/18.



"Eu adoro ganhar e as vitórias são todas importantes [como jogador e treinador], mas vivi de outra forma a do ano passado, sentindo a importância das pessoas que me ajudaram a cumprir um sonho, que era ser treinador do FC Porto e ganhar um título", descreveu. "Um dos três títulos mais importantes da história do clube", frisou.



Conceição entende que a pressão diária é "boa", recordando quando tinha "dificuldade" para arranjar comida, como contraponto de pressão mais complicada. Sobre a liderança de balneário diz que a "grande dificuldade é manter um grupo unido, mesmo em situações individuais mais difíceis para um ou outro jogador".



Conceição abordou as pausas para as seleções, que têm um lado bom - lembrou o momento que se seguiu à derrota na Luz - de descanso e correção de falhas, mas que os jogadores podem perder um pouco o ritmo normal do clube. "Não podemos quebrar o rendimento que estávamos a ter", avisou.



PORMENORES

Brahimi a 100 por cento

Yacine Brahimi já trabalhou ontem sem problemas, numa sessão no Olival que contou também com o regressado Marega, que esteve ao serviço do Mali.



Casillas em votação

O jornal espanhol ‘Marca’ está a fazer uma espécie de sondagem sobre o melhor guarda-redes da atualidade. Iker Casillas faz parte da lista dos 16 nomeados.



A defesa do treinador

"Antigamente, havia grande respeito pelo treinador", lembrou Conceição, que até atirou que "torcia" o pescoço a quem lhe falasse mal de António Oliveira.