Atraso de Sérgio Conceição na 'flash interview' vale multa de quase cinco mil euros

Treinador não chegou a horas após a vitória 1-0 sobre o Sporting de Braga.

Por Lusa | 19:29

O atraso do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na chegada à 'flash interview' após a vitória 1-0 sobre o Sporting de Braga, na 10.ª jornada da I Liga de futebol, valeu uma multa de 4.782 euros.

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), hoje divulgado, nota para a reincidência do técnico dos 'dragões', sendo que neste caso não apresentou "qualquer justificação" para os quatro minutos entre a 'flash interview' do guarda-redes do Sporting de Braga, Tiago Sá, e a sua presença na entrevista.

Na II Liga, o treinador do Varzim, Nuno Capucho, foi suspenso por 30 dias e vai pagar uma multa de 2.680 euros, por palavras proferidas na 'flash interview' após o Estoril Praia-Varzim (2-2), na sétima jornada, na qual disse que o futebol português "é uma vergonha".