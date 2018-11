Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição ‘dá’ 64 milhões de euros ao FC Porto

Verba respeita apenas a ganhos provenientes da Champions, nas edições do ano passado e deste ano.

Por Mário Pereira | 10:07

A aposta de Pinto da Costa em Sérgio Conceição, na época passada, está a constituir-se um autêntico jackpot no Dragão.



O treinador, além de ter garantido para o clube o título de campeão nacional em 2017/18 (objetivo desportivo principal), já proporcionou aos cofres da SAD, desde a sua chegada, um encaixe na ordem dos 64 milhões de euros em prémios relativos à Liga dos Campeões.



Números que irão subir ainda mais nesta época, pois o FC Porto tem praticamente assegurada a qualificação para os oitavos de final da Champions, o que só por si rende mais 9,5 milhões. Como ainda restam dois jogos para terminar a fase de grupos, o bolo pode ainda crescer, pois cada vitória é premiada com 2,7 milhões de euros e cada empate com 900 mil euros.



Boa parte dos 64 milhões já assegurados provém do prémio de presença na fase de grupos da Champions deste ano: 44,5 milhões. O que ficou desde logo garantido com o triunfo no campeonato da época passada.



As três vitórias e um empate garantiram, já nesta edição da competição europeia, mais 9 nove milhões. Portanto, os ganhos desta temporada ascendem neste momento a 53,5 milhões. O que falta para os 64 milhões (10,5 milhões) foi conseguido pelas prestações na Champions da época passada.



No Relatório e Contas de 2017/18, a FC Porto SAD explicava que o aumento dos prémios de participação na Champions dava boas "expectativas" para garantir à Sociedade a existência das condições necessárias para "reverter a situação económica verificada nos últimos exercícios".



PORMENOR

Casa cheia à vista

Boas receitas de bilheteira são outra consequência do sucesso de Sérgio Conceição no FC Porto. O jogo com o Sp. Braga, no próximo sábado, irá ter casa cheia. Ontem já estavam vendidos 42 mil bilhetes para esse duelo entre os líderes da Liga.