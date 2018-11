Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Villas-Boas: “Em Portugal só o FC Porto”

Técnico discorda da saída de José Peseiro e defende Rui Vitória.

Por Ricardo Miguel Costa | 08:57

"Ainda não decidi o meu futuro próximo, mas vou voltar a treinar. Sendo na Europa será em junho de 2019, se for na Ásia será antes, em fevereiro de 2019. Estou à espera tranquilamente do próximo projeto e o mais importante é desfrutar da posição de treinador de futebol", disse esta terça-feira André Villas-Boas na cimeira tecnológica Web Summit, em Lisboa.



O treinador português de 41 anos assumiu que em Portugal, "só treinaria o FC Porto" e revelou o desejo de chegar à Liga alemã de futebol. "É um mercado em vista. Acredito que para chegar à Bundesliga é importante chegar com a língua dominada e é importante ter essa arma".



Villas-Boas abordou o despedimento de José Peseiro do Sporting e falou da contestação dos adeptos do Benfica a Rui Vitória. "É difícil perceber o que vai na cabeça das pessoas quando tomam uma decisão dessas. Para nós, treinadores, quando vemos sair um colega de forma injusta e abrupta, sentimos revolta. Quanto ao Rui Vitória, acho que não merece passar por esta contestação. É um momento difícil para os benfiquistas, mas têm de ser eles a definir como ultrapassá-lo", disse Villas-Boas.



O técnico, afastado do futebol desde 2017 (saiu do Shanghai SIPG, da China), revelou o desejo de ver o FC Porto novamente campeão e falou sobre Sérgio Conceição, treinador dos dragões. "Quero que o FC Porto seja campeão, até pelo que isso significa para a viabilidade financeira do clube. Na minha opinião, o Sérgio Conceição é o treinador ideal para o clube".



PORMENOR

Onde andou Villas-Boas

Depois de abandonar os chineses do Shanghai SIPG, André Villas-Boas dedicou-se aos desportos motorizados, que considera ser a sua "segunda paixão". Participou no rali Dakar 2018, mas sofreu um acidente e desistiu da prova.