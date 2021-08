Daniel Freitas (Rádio Popular-Boavista) causou esta terça-feira sensação na 5ª etapa da Volta a Portugal, ao integrar a fuga do dia e conseguir arrebatar a camisola amarela a Alejandro Marque (Atum-Tavira). Freitas teve muito mérito no que conquistou, mas beneficiou da passividade e erros de leitura da corrida por parte da equipa do antigo líder da prova, bem como da W52-FC Porto e Efapel, que só acordaram para a realidade quando a fuga atingiu 10 minutos de diferença, a 30 quilómetros da meta. Mais parecia uma corrida à moda antiga em que não se sabia os tempos dos fugitivos por falta de meios.









A tirada, que ligou Águeda ao Santuário Nª Srª da Assunção (Santo Tirso), de 171,3 km, foi ganha por Mason Hollyman (Israel Cycling) que também integrou a fuga de 17 ciclistas. Daniel Freitas, de 30 anos, natural de Famalicão, chegou na sexta posição a 01m09s. Os favoritos chegaram a mais de cinco minutos do vencedor. Freitas saltou do 16º lugar da geral para a liderança, com 42 segundos de vantagem para Alejandro Marque e 47 para Amaro Antunes.





Leia também Hollyman vence quinta etapa e Daniel Freitas é o novo camisola amarela da Volta a Portugal Esta terça-feira, antes do início da partida, soube-se que a Covid-19 fez mais baixas no pelotão. A equipa espanhola da Euskaltel abandonou a prova devido a dois casos de coronavírus, assim como dois ciclistas do Tavira e dois do Boavista.

A 6ª etapa desta quarta-feira liga Viana do Castelo a Fafe.