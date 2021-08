Hollyman vence quinta etapa e Daniel Freitas é o novo camisola amarela da Volta a Portugal

O português Daniel Freitas (Rádio Popular-Boavista) subiu esta terça-feira à liderança da Volta a Portugal em bicicleta, após a quinta etapa, ganha em Santo Tirso pelo britânico Mason Hollyman (Israel Cycling Academy).

No final dos 171,3 quilómetros, entre Águeda e o alto da Senhora da Assunção, em Santo Tirso, Hollyman cortou a meta em 4:11.47 horas, menos 35 segundos do que o português Ricardo Mestre (W52-FC Porto) e um minuto do que o argentino Tomas Contte (Louletano-Loulé Concelho).

Na geral, Daniel Freitas, que integrava a fuga do dia, subiu à liderança, com 42 segundos de avanço sobre o espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), anterior líder, e 47 sobre o português Amaro Antunes (W52-FC Porto), vencedor da prova em 2020.