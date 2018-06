Jogador formado no clube é o segundo a alegar justa causa para sair de Alvalade.

18:48

Daniel Podence também já apresentou carta de rescisão ao Sporting. O próprio clube comunciou à CMVM ter recebido uma carta do jogador.Horas depois de Rui Patrício, o extremo formado em Alcochete fez chegar à SAD do clube uma carta de rescisão.O jogador de 22 anos foi escolha regular de Jesus no início da época, mas sofreu uma lesão que o obrigou a cirurgia e perdeu a maior parte da temporada. Só voltou a treinar já no final do campeonato, mas não voltou a jogar.Em atualização