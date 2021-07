De Noronha Lopes a Bruno de Carvalho: Todas as reações à detenção de Luís Filipe Vieira

A detenção de Luís Filipe Vieira apanhou esta quarta-feira o País de surpresa e as reações não se fizeram esperar. De Rui Pinto a Bruno de Carvalho, de antigos jogadores de futebols dos encarnados ao próprio clube, e ainda partidos que pedem celeridade no processo.



As reações são pautadas por pedidos de que "seja feita justiça" e que o Benfica acaba por sofrer com esta polémica detenção que, inevitavelmente, levou a SAD do Benfica a reunir de emergência.





"Aproveito para relembrar que outro dos detidos, Bruno Macedo, antes da sua consolidação como intermediário na transferência de jogadores de futebol e aproximação a Luís Filipe Vieira, estava já ligado a outro grande devedor da banca, João Gama Leão", acrescentou ainda, horas depois na mesma rede social.



A Benfica SAD confirmou esta quarta-feira a detenção do presidente do clube, Luís Filipe Vieira. A SAD refere ainda que tem de solicitar aaprovado a 1 de julho."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que as suas instalações foram hoje objeto de buscas no âmbito de uma investigação envolvendo o Presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Vieira, que, conforme comunicado divulgado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (consultável em https://dciap.ministeriopublico.pt/pagina/negocios-do-futebol-diligencias), terá sido constituído arguido e detido para primeiro interrogatório, encontrando-se o respetivo inquérito em segredo de justiça"O hacker Rui Pinto já reagiu à"Na sequência da detenção de Berardo, outros grandes devedores como Luís Filipe Vieira, Moniz da Maia, Gama Leão, Nuno Vasconcellos, entre outros, aperceberam-se de que poderão ser os próximos. Que seja feita justiça", Rui Pinto voltou a postar uma publicação feita há uns dias e colocou um sinal de confirmação no nome de Luís Filipe Vieira.O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou esta quarta-feira que "é preciso averiguar os factos" e decidir "em conformidade", a

Questionado à margem de um encontro com organizações representativas dos trabalhadores da Altice, na Casa do Alentejo, em Lisboa, o dirigente comunista disse que "é preciso averiguar os factos" e, na sequência do que "resultar desse processo" de investigação, "responsabilizar quem deve ser responsabilizado".

Jerónimo de Sousa disse desconhecer pormenores do processo que envolve Luís Filipe Vieira, razão pela qual preferiu não se alongar em comentários, mas considerou que é necessário "decidir em conformidade com a gravidade" dos crimes que alegadamente terão sido cometidos.



Bruno de Carvalho: "Hoje era dia para alguém tornar público um email meu..."

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, já reagiu à detenção de Luís Filipe Vieira.



"Hoje era dia para alguém tornar público um email meu a dizer 'não falem mais desse atrasado mental pois já estamos a tratar de Unir o Benfica'", escreveu no Twitter.



Noronha Lopes assume-se "preocupado"

Noronha Lopes, ex-candidato à presidência do Benfica, assume-se "preocupado" com a situação em que o clube irá ficar após o dia de hoje.



Recorde-se que Noronha Lopes é o principal rosto da oposição da presidência dos encarnados.



António Simões: "É muito triste. Cria uma mancha no Benfica"

António Simões, antigo jogador dos encarnados, também reagiu à detenção de Vieira com tristeza. "Eu diria que é extremamente desagrável as notícias de hoje, incomoda, causa desconfiança, tristeza e mau-estar", começou por dizer o antigo futebolista.





"Cria uma mancha no Benfica muito difícil de tirar", afirma. "Eu não sei qual é o desfecho do que vai acontecer mas desejo que o clube não seja prejudicado. Isto é muito triste, dói, não sei se há remédio para isto", garante.



António Simões destaca que o "que mais dói" é se se verificar que os crimes de que Luís Filipe Vieira é suspeito sejam verdade.



CDS-PP, PAN e Chega pedem celeridade

CDS-PP, PAN e Chega pediram esta quarta-feira rapidez e transparência à justiça na investigação que envolve o presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, que foi detido esta quarta-feira em Lisboa.