Defesa do Heerenveen parte o maxilar a comer uma cenoura

Rami Kaib, lateral esquerdo sueco dos holandeses do Heerenveen, vai estar de baixa durante algumas semanas depois de ter sofrido uma fratura no maxilar enquanto comia uma cenoura.O jogador, que esteve nos dois primeiros jogos da época, foi substituído no dérbi de domingo com o Groningen. Segundo Roelof de Vries, jornalista do 'Omrop Fryslân', o futebolista ressentiu-se da lesão durante a partida e vai estar afastado dos relvados nas próximas semanas.Rami Kaib terá sofrido uma pancada no queixo em agosto e o problema ter-se-á agravado agora. "Ele levou uma grande pancada durante um jogo há algum tempo. Continuou a treinar e, claro, a comer. Bem, ele comeu uma cenoura e aquela cenoura estava bem dura. E então, 'crack': mandíbula quebrada. Uma cenoura!"