Diretor desportivo do Hatayspor encontrado morto 15 dias após sismo na Turquia. É a sétima morte confirmada no clube

Taner Savut, diretor desportivo do Hatayspor, foi encontrado morto nos escombros, 15 dias depois do sismo na Turquia e na Síria que já tirou a vida a mais de 40 mil pessoas. Trata-se da sétima morte confirmada naquele clube turco, entre elas a de Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto e do Rio Ave."Estamos profundamente tristes pela morte do nosso diretor desportivo. Que Deus tenha misericórdia e as nossas condolências à família e adeptos. Nunca te esqueceremos, estarás sempre nos nossos corações. Descansa em paz", escreveu o Hatayspor em comunicado.Vários clubes turcos já endereçaram também os seus sentimentos pelo falecimento de Savut, que tinha 48 anos.