Dono do Inter Movistar explica por que recusou aumento salarial de Ricardinho

José María García admitiu não ter certezas sobre o futuro do jogador.

20:24

José María García, dono do Inter Movistar, relatou uma conversa que teve com Ricardinho na qual negou aumentar o vencimento do português, face à proposta milionária do Sporting para levar o jogador para Lisboa, avança o Record "Numa reunião, Ricardinho disse-me: 'Podes fazer um esforço?'. Eu disse-lhe: 'Não posso, não devo nem quero'. 'Então não queres que fique?'. Respondi: 'Prefiro muito mais que fiques do que receber os 1,5 milhões da tua cláusula. Assinámos contrato há pouco tempo e há que cumprir os contratos, Ricardo. Não devo tratar-te de forma diferente da dos teus colegas. Trato-te melhor e ganhas muito mais do que eles porque és o melhor do Mundo. Mas como ia dizer-lhes que ficaste porque te dobrámos o contrato? O que iam pensar?", explicou María García à Eurosport.O dono do clube espanhol admitiu que não sabe se Ricardinho vai continuar no clube, mas confessou que não quer colocar entraves ao jogador."Não posso mexer naquele contrato. Agora, se fica ou não? Depende dele. Esta é a sua casa. Se for, abrimos-lhe as portas. Ficamos lixados mas com uma boa maquia...", rematou o mesmo.