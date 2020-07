Dragão fica a um ponto de ser campeão e festejos já se avizinham

Está perto, tão perto. O FC Porto sofreu, mas saiu vitorioso de Tondela, ficando agora a um passo do título. Depois de uma primeira parte sem chama, os dragões resolveram tudo na segunda. Estocada decisiva foi de penálti - só que não deixaram Marega bater e o maliano amuou e desistiu de jogar. Depois, pediu desculpa e tudo acabou bem. Só não acabou melhor porque o Benfica também venceu. Mas a festa é mesmo uma questão de tempo.





O calor que se sentia à hora do jogo parece ter afetado sobremaneira os intervenientes durante uma metade inicial de inércia. Principais interessados em mudar o resultado, os dragões começaram por reclamar um pretenso penálti (6’) sobre Manafá e tiveram uma única chance de golo, aos 12’, com Corona a servir Marega, mas a cabeçada a ser parada, a dois tempos, por Babacar Niasse.

E, na verdade, pouco mais há a contar até ao intervalo em termos de impacto a curto prazo. É que Sérgio Oliveira saiu lesionado - entrou Danilo - e vai falhar o Sporting, a juntar aos amarelados castigados.





Em resumo, o nulo ao descanso é como o algodão - não engana. Faltava ver se o FC Porto voltava a encontrar solução para o problema na segunda. E encontrou. Em dois minutos. Pontapé de canto e golo! Danilo, o capitão, ganhou nas alturas a um desamparado guarda-redes tondelense. Mais um tento de bola parada (o tal quinto momento em que Conceição lembra Jorge Jesus), mais uma assistência de Alex Telles.

O mais difícil estava feito. Até porque já se sabe como funcionam os dragões no toca a reunir, de faca nos dentes. E, com mais espaço, adivinhava-se o que chegou aos 64’. Marega recuperou a bola e lançou o próprio contra-ataque que viria a finalizar. Corona colocou o maliano - 12 centímetros em jogo - na cara de Niasse. O remate saiu certeiro. Pedra sobre o assunto? Parecia, mas não. Uribe entrou de forma desnecessária sobre um adversário. Penálti e Ronan a fazer o 1-2.





A partir daí, foi sofrer a bom sofrer e até Leite entrou para cimentar a defesa. Aos 87’, os corações portistas pararam com um remate e um desvio de Marchesín a levar a bola a passar a centímetros do poste. Nos descontos, penálti sobre Marega, que fez birra ao ver Fábio Vieira marcar o 1-3. Dragão quase campeão. Falta uma vitória para se tornar oficial.



"Campeonato decidido? Isto ainda não acabou"

"Dependemos do nosso trabalho e vitórias. Obviamente que vou olhar para o jogo [do Benfica em Famalicão]. Campeonato decidido? Isto ainda não acabou", afirmou ontem Sérgio Conceição na entrevista rápida após o jogo, dando conta das baixas que a equipa terá já na próxima jornada, na quarta-feira, frente ao Sporting: "Temos alguns jogadores de fora [Corona e Uribe estão castigados]. Sérgio Oliveira parece que tem uma lesão muscular e não deve jogar mais esta época".



O treinador do FC Porto não fugiu à pergunta sobre a insatisfação de Marega por não ter batido o penálti, deixando uma garantia: "É um tema que se resolve em família. Marega é um grandíssimo profissional, trabalha muito. Um momento menos bom de um jogador e é tudo falado, não é a primeira, nem será a última. O treinador tem de falar com todos no final do jogo. Está tudo resolvido entre os dois".



Sobre a mudança da atitude da equipa da primeira para a segunda parte, algo visto várias vezes ao longo da época, Sérgio Conceição deu uma explicação: "Estou cá para falar no balneário e para corrigir aquilo que não está a ser feito, mas penso que tem a ver com aquilo que os jogadores percebem do que está a acontecer no jogo. Com o decorrer do tempo conseguimos corrigir alguns erros".