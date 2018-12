Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão joga para 67,7 milhões de euros na Champions

Equipa do FC Porto defronta o Galatasaray no último jogo do Grupo D.

Por Ricardo Miguel Costa | 01:30

O FC Porto entra esta terça-feira em campo frente ao Galatasaray (17h55) com a qualificação para os oitavos de final da Champions assegurada mas com o objetivo de recolher mais 2,7 milhões de euros (prémio de vitória), elevando assim para 67,7 milhões os ganhos da época na prova. Um valor recorde entre clubes portugueses.



Sérgio Conceição fez a antevisão do jogo e garante que não vai fazer a gestão física do plantel. "Não fazemos futurologia. Olhamos para o momento. A gestão é feita dependendo dos jogos que temos tido até agora. Existe um ou outro problema físico que de as pessoas às vezes não têm conhecimento. É tudo trabalhado e feito ao pormenor. Estes são os jogadores que me dão mais garantias para vencer o jogo com o Galatasaray."



O técnico relembrou a partida frente aos turcos no Dragão. "O Galatasaray fez um jogo muito competente contra nós na primeira volta, talvez o mais difícil que tivemos. Perante um ambiente difícil, com muita emoção e paixão dos adeptos, sinto- -me como um peixe na água, no sentido de gostar de estar num ambiente quente. Se me insultarem, eu não vou entender."



Sérgio Conceição atingiu, como jogador, o histórico recorde de 16 pontos conquistados pelo FC Porto numa fase de grupos da Liga dos Campeões. Hoje tem a possibilidade de alcançar a mesma marca como treinador. "Será especial. Vou representar o meu clube, dar o meu melhor, os jogadores também vão dar tudo para um trabalho bem feito. Obviamente que, enquanto jogadores, ficámos contentes com esses números. Já passou. Como treinador é história diferente."



Telles: "Estamos focados"

"Estamos focados e determinados em vencer. A situação em que nos encontramos, juntamente com o facto de estarmos a jogar na Liga dos Campeões, que é um grande palco, já é motivacional por si só", disse o defesa portista Alex Telles, em antevisão do jogo com o Galatasaray. O jogador relembrou ainda os anos que representou o agora adversário do FC Porto.



"A minha passagem no Galatasaray foi curta. Foram só dois anos, mas consegui ganhar títulos, saí pela porta grande. Acompanho o clube quando posso e fiz muitos amigos."



PORMENORES

Histórico favorável

O histórico do FC Porto frente a equipas turcas é bastante positivo. Em onze jogos, os dragões venceram sete, empataram três, e perderam apenas por uma vez.



Várias ausências

Jesús Corona (castigado), Soares (não inscrito), Aboubakar (lesionado), Éder Militão e Otávio (opção) não foram convocados para a deslocação a casa do Galatasaray. Nota para a estreia do avançado Madi Queta na convocatória portista.