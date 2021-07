Duas partidas de Wimbledon estão a ser investigadas devido a apostas suspeitas

Duas partidas do torneio de Wimbledon, que terminou no domingo, estão sob investigação devido a possíveis apostas suspeitas, disse hoje a Agência Internacional de Integridade do Ténis (ITIA), que terá recebido alertas de empresas do ramo.

"É importante perceber que um alerta não é prova de manipulação de resultados", afirmou um porta-voz da ITIA, explicando que quando a análise de um alerta sugere a atividade corrupta o organismo conduz uma investigação completa e confidencial.

A ITIA não forneceu mais detalhes sobre os encontros que estão a ser investigados.

O torneio de Wimbledon decorreu entre 28 de junho e 11 de julho e foi vencido pela australiana Ashleigh Barty, em femininos, e pelo sérvio Novak Djokovic, no setor masculino.