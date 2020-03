Dybala, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, confirma estar infetado com coronavírus

Paulo Dybala confirmou nas redes sociais que o teste que realizou ao novo coronavírus deu positivo. A namorada também contraiu a Covid-19."Olá a todos, queria comunicar-vos que acabámos de receber os resultados do teste à Covid-19 e tanto a Oriana como eu demos positivo. Por sorte estamos bem. Obrigado pelas vossas mensagens, saudações para todos", escreveu o avançado argentino da Juventus.Trata-se do terceiro caso de Covid-19 no plantel dos bianconeri. O primeiro a revelar um teste positivo foi, seguindo-se depoisCristiano Ronaldo, como é sabido, recolheu à Madeira, onde se encontra, também em quarentena preventiva, com a família.