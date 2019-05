Éder Militão despede-se do Dragão: "Para sempre a minha casa"

O clássico diante do Sporting marcou não só a despedida do FC Porto do campeonato, mas também o adeus de Éder Militão ao Estádio do Dragão. O defesa-central já foi oficializado como reforço do Real Madrid para a próxima temporada, pelo que o jogo frente aos leões, este sábado, foi o seu último no reduto portista.Um momento que o próprio defensor não deixou passar em claro e que recordou nas redes sociais, deixando uma mensagem de despedida."Para sempre um dragão, para sempre a minha casa", escreveu Militão no Twitter, numa publicação que motivou uma onda de agradecimentos por parte dos adeptos azuis e brancos.No próximo sábado, na reedição do clássico contra o Sporting, desta feita para a final da Taça de Portugal, Militão fará, definitivamente, a despedida do FC Porto, clube ao qual chegou no início da temporada que está agora prestes a terminar.