Escócia 0-1 Portugal

Jogo particular no estádio Hampden Park, em Glasgow.

evin Rodrigues cruza já na área e o estreante remata para as redes à guarda de Gordon.



Onze de Portugal:







Onze da Escócia: Gordon; O"Donnell, Hendry, McKenna, Robertson; McGinn, Forrest, Armstrong, McBurnie; Naismith, McGregor.



A seleção portuguesa defronta este domingo a Escócia, num jogo particular em que Fernando Santos aproveita para dar minutos a futebolistas menos utilizados, podendo, à distância de muitos quilómetros, qualificar-se para a fase final da Liga das Nações.



Rui Patrício, Pepe e Bernardo Silva, que foram titulares no triunfo de quinta-feira sobre a Polónia (3-2), em jogo do Grupo 3 da Liga das Nações A, foram dispensados e falham o duelo com os escoceses, assim como Cristiano Ronaldo, que pediu dispensa dos trabalhos da seleção nacional e só deverá regressar em 2019.



Portugal joga na Escócia, onde só venceu uma vez em sete confrontos, mas também terá as suas atenções viradas para Chorzów, onde a Polónia recebe a Itália, com um empate a garantir a qualificação antecipada da seleção campeã europeia para a fase final da primeira edição da Liga das Nações.



O jogo particular entre a Escócia e Portugal tem início agendado para as 17h00 horas, no estádio Hampden Park, em Glasgow.

Intervalo na partida.Remate à meia volta que Gordon defende com os punhos. Bola saiu à figura do escocês.Hélder Costa cruza para a área à procura de Bruma. Português remata mas não acerta no alvo. Bola sai por cima do poste.Novamente Naismith! Escocês cabeceia ao lado mas muuito perto do poste da baliza de Beto.Naismith com mais uma oportunidade de perigo. Cabeceamento sai fraco e defesa portuguesa trava o lance.Português remata forte mas ao lado do alvo.Eder "divide" a bola de cabeça com um escocês e a bola acaba por sair pela linha de fundo. Árbitro dá pontapé de baliza.Naismith tenta cabecear à baliza portuguesa mas a bola sai sem qualquer perigo.Portugal corta o cabeceamento perigoso de Scott McKenna. Bola chega às mãos de Beto.Guarda-redes consegue evitar que Sérgio Oliveira marcasse na própria baliza ao tentar evitar lance de perigo de Forrest.Sérgio Oliveira cabeceia na direção da baliza mas a jogada foi cortada pela linha defensiva da Escócia.Sérgio Oliveira bate o livre. Bola fica na barreira escocesa e perde-se o lance.Livre para Portugal.Bruma "apanhado" em fora de jogo.Pressão inicial na partida pertence à seleção escocesa.Portugueses afastam o perigo junto da baliza à guarda de Beto.Começa a partida em Glasgow.