Ederson renova com o Manchester City até 2026

O guarda-redes brasileiro Ederson, que passou pelo Benfica, renovou contrato com o Manchester City por mais cinco temporadas, até junho de 2026, anunciou esta quarta-feira o campeão inglês de futebol, numa nota publicada no seu site oficial.

No clube desde 2017, Ederson tem sido o 'dono' da baliza dos 'citizens' e ajudou o emblema de Manchester a conquistar três vezes a Premier League, uma Taça de Inglaterra e quatro Taças da Liga. Na última temporada, o City marcou presença na final da Liga dos Campeões, em que acabou derrotado pelo Chelsea (1-0).

"Esta foi uma decisão fácil para mim. Não há nenhum outro clube em que gostaria de estar. Faço parte de uma das melhores equipas do futebol mundial e lutar por títulos todos os anos é desejo de qualquer jogador de futebol", disse o guardião de 28 anos, em declarações divulgadas pelo Manchester City.

Ederson é o quinto jogador a renovar contrato com os 'citizens' em 2021, depois do português Rúben Dias, do belga Kevin de Bruyne, do brasileiro Fernandinho e de John Stones.

Além de Dias, o guarda-redes brasileiro é também colega de equipa de João Cancelo e Bernardo Silva.

Ederson chegou a Portugal com apenas 16 anos, tendo terminado a sua formação no Benfica e passado por Ribeirão e Rio Ave, antes de regressar ao clube do Luz, em 2016/17.

Pelo Manchester City, o internacional brasileiro está perto de alcançar a marca dos 200 jogos (tem 195) e dos 100 sem sofrer golos (tem 94).