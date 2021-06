Época de sonho para o Sporting. O clube leonino, presidido por Frederico Varandas, conquistou mais um título: o seu nono campeonato nacional de hóquei em patins. A equipa leonina derrotou este domingo o FC Porto por 6-5 no quarto jogo da final do play-off (3-1), no Dragão Arena, e recuperou, assim, o troféu que lhe fugia desde 2017/2018.









O jogo foi disputado com várias cambalhotas no marcador. Mas quem acabou por sorrir no final, mais uma vez, foi a equipa de Alvalade. A emoção foi o sentimento predominante. Após golos de parte a parte, o Sporting apontou o último tento (6-5) a menos de quatro minutos do fim. Os dragões apostaram as fichas todas e, a faltar oito segundos, tiveram a oportunidade de empatar a partida na sequência de um penálti. Girão venceu o duelo com Gonçalo Alves e o resto da história já se sabe... os leões levantaram o troféu, depois de, também em hóquei em patins, terem conquistado a Liga Europeia frente aos azuis-e-brancos.

Os leões fecharam assim a temporada com chave de ouro. A juntar a estes títulos, conquistaram ainda, em modalidades coletivas masculinas, a Liga e a Taça da Liga em futebol; campeonato e Taça de Portugal em basquetebol; Liga, Liga dos Campeões e Taça da Liga em futsal; e Taça de Portugal em voleibol.





“Contra tudo e contra todos Campeões (também) no Hóquei” disse Miguel Braga, responsável pela comunicação leonina, nas redes sociais.