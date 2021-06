Sporting sagra-se campeão nacional de hóquei em patins

? CAMPEÕES NACIONAIS ?



É desta raça que se fazem os CAMPEÕES!!! Os Leões do #HóqueiSCP venceram o FC Porto por 5-6 e juntam o Campeonato Nacional à Liga Europeia pic.twitter.com/lbF7hzDTTt — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 20, 2021







O Sporting venceu este domingo o FC Porto por 5-6 no Dragão Caixa e sagrou-se campeão nacional de hóquei em patins. Nas redes sociais, os leões já fazem a festa: "É desta raça que se fazem os campeões! Os Leões do #HóqueiSCP venceram o FC Porto por 5-6 e juntam o Campeonato Nacional à Liga Europeia".A equipa lisboeta, que ao intervalo perdia por 4-3, juntou o título nacional ao de campeão europeu -- conquistado há um mês, também frente ao FC Porto (4-3) -, depois de ter iniciado a final do Nacional com uma derrota, por 3-1, impondo-se nos três jogos seguintes (6-3, 6-4 e, hoje, por 6-5).O Sporting isolou-se no terceiro lugar do historial dos vencedores da prova, com nove títulos, mais um do que o Paço d'Arcos, mas ainda distante dos recordistas Benfica e FC Porto, ambos com 23 troféus conquistados.