Russos jogam esta quarta-feira com o FC Porto.

19:37

El plantel del Lokomotiv de Moscú utilizó el metro para asistir a su partido de Champions contra el Porto pic.twitter.com/QiSOKp7wBz — Futvodka (@Futvodka) 24 de outubro de 2018

A equipa do Lokomotiv ficou, esta quarta-feira, presa no trânsito e foi para o estádio de metro. Os russos jogam esta quarta-feira com o FC Porto, numa partida a contar para a Liga dos Campeões.As imagens foram partilhadas no Twitter.