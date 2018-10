Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição desconfia do momento do Lokomotiv

Técnico portista garante estar preparado para a capacidade ofensiva dos russos.

Por Manuel Jorge Bento | 09:05

Sérgio Conceição não se deixa levar pelo histórico favorável dos dragões na Rússia, nem pelo conforto dos pontos alcançados nas duas primeiras jornadas da fase de grupos da Liga dos Campeões.



"Não olho para as estatísticas nem para a classificação do Lokomotiv. Olho para o jogo e o jogo diz-me que vamos apanhar uma equipa muito difícil e que vai querer ganhar os três pontos. Isso tem que nos deixar mais alerta. Só assim conseguimos levar daqui um resultado positivo, que passará pelos três pontos e pela vitória", afirmou o técnico na antevisão do jogo.



"Estamos preparados para as características ofensivas do adversário", referiu. E a propósito de Eder – um dos portugueses que joga na equipa moscovita -, Sérgio Conceição relembrou o conhecimento de Yuri Semin, o técnico do Lokomotiv: "Eu não tenho nada a explicar-lhe. Ele saberá tanto - acredito que até mais do que eu - e tem muito mais experiência do que eu para saber como deve extrair o máximo do potencial do Eder."



O técnico portista desvalorizou o frio que se vai fazer sentir à hora do jogo. "Se fosse neve, era diferente, mas a chuva não modifica em nada a estratégia para o jogo."



E por falar em tática, Otávio esteve debaixo de olho durante o treino de adaptação ao relvado, ontem ao final da tarde, em Moscovo, e é ainda uma incógnita, após ter estado entregue ao departamento médico dos azuis-e-brancos.



Maxi: "Temos de ser inteligentes"

Maxi Pereira assegura que o FC Porto está preparado "para uma partida muito dura, com uma equipa que vai fazer tudo para ganhar" e, por isso, os dragões têm que apostar num jogo "muito inteligente".



Na antevisão do jogo, deixou a receita para pontuar: "Temos os nossos pontos fortes, sabemos que temos de estar muito concentrados ofensivamente porque eles (Lokomotiv) têm jogadores muito importantes e nós temos de ser inteligentes. Vimos com a esperança de chegar aos três pontos e vamos tentar manter o jogo que temos feito na Liga e na Champions".



O uruguaio desvalorizou o frio e chuva previstos para a hora do jogo. "Numa competição como esta, com um cenário tão lindo como jogar num estádio cheio, mais motivação do que essa não pode haver. Estamos acostumados a este tipo de circunstâncias, creio que não afeta nada", afirmou.



Já quanto ao ‘duelo’ no relvado contra Manuel Fernandes, Maxi foi assertivo: "Lokomotiv não é só um jogador".