Otávio recupera e vai ser titular no FC Porto

Médio vinha a treinar condicionado mas viajou com a restante comitiva rumo a Moscovo.

Por Filipe António Ferreira | 09:35

Otávio recuperou dos problemas musculares que o afetaram nos últimos dias e deverá ser titular esta quarta-feira no jogo que opõe o FC Porto ao Lokomotiv, na 3ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.



O médio brasileiro, de 23 anos, foi a grande novidade entre os convocados dos dragões que ontem viajaram para Moscovo. Desta forma, Otávio integrará o habitual meio-campo formado por três elementos.



Danilo Pereira tem lugar assegurado mas o mesmo não se passa com o mexicano Herrera, que atravessa um mau momento de forma e pode ser substituído no onze pelo internacional português Sérgio Oliveira.



Quem também seguiu viagem até à capital russa foi o extremo Hernâni, que vinha a trabalhar de forma condicionada no Olival. O voo de ontem acabou por sofrer um atraso de mais de uma hora. A comitiva portista só chegou a solo russo já passava das 20h00 (hora de Lisboa). O presidente Pinto da Costa lidera a comitiva.



O FC Porto tem frente ao Lokomotiv um importante desafio que pode encaminhar a presença dos dragões nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Um triunfo pode aumentar o fosso para os restantes adversários e praticamente garantir a presença na Liga Europa, caso não consiga o apuramento para a próxima fase da Champions, nos três jogos que depois ficarão a faltar.



Escocês em estreia

Bobby Madden foi o árbitro eleito pela UEFA para dirigir a partida entre FC Porto e o Lokomotiv Moscovo, a contar para a 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O escocês nunca dirigiu nenhum jogo dos dragões.