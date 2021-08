O duelo luso em terras inglesas foi ganho por Nuno Espírito Santo. Após bater o Man. City na primeira jornada da Premier League, o Tottenham venceu (1-0) em casa do Wolverhampton, orientado por Bruno Lage.









A equipa do antigo treinador do Benfica continua sem pontuar, apesar de ontem ter deixado boas indicações. Com José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Trincão a titulares, tendo Fábio Silva saltado do banco, os wolves venderam cara a derrota. Valeu o golo madrugador (9’) de Dele Alli, da marca dos 11 metros, após falta de José Sá. De seguida, a balança equilibrou, mas o resultado já não mais se alterou e Nuno Espírito Santo triunfou diante da sua antiga equipa.





Leia também Duelo luso em Inglaterra entre o Wolverhampton-Tottenham Destaque ainda para a estreia de Harry Kane nesta edição do campeonato. O avançado, que tem sido associado ao Man. City, começou no banco, mas entrou aos 72’ e quase marcou.

Nos outros jogos da Liga inglesa, Bruno Fernandes foi titular no empate do Man. United em casa do Southampton (1-1), enquanto o Arsenal perdeu na receção ao Chelsea (0-2). Do lado dos gunners, Cédric jogou os 90’ e Nuno Tavares entrou aos 66’.