Estoril Praia homenageado com festa de campeão da II Liga e regresso à I Liga de futebol

O Estoril Praia foi esta sexta-feira homenageado pela Câmara Municipal de Cascais pelo título de campeão da II Liga e consequente regresso à I Liga de futebol, com um camião a transportar o plantel estorilista num périplo pelo concelho.

Numa festa que permitiu aos jogadores e equipa técnica voltar a sentir de perto o apoio dos adeptos, depois de uma época inteira a jogar à porta fechada devido à pandemia de covid-19, o presidente do Estoril Praia, Alexandre Faria, salientou que a equipa "entrou na história do clube" e assumiu a expectativa de voltar para "comemorar outros triunfos" em Cascais.

"Honraram os fundadores do Estoril Praia e o legado que nos deixaram como embaixadores desta região. E, de algum modo, superaram todas as barreiras que eram possíveis. Foi a equipa do Estoril Praia com mais pontos nesta competição e merecem uma salva de palmas", afirmou, deixando um aviso à concorrência: "Contem com o Estoril na próxima época".

Por sua vez, o líder da SAD, o espanhol Ignacio Borra, recordou que o clube esteve há nove anos também numa receção no município e que o trabalho durante os últimos três anos visou sempre o regresso do Estoril à elite.

"Estamos de volta ao lugar que merecemos. Ao longo destes três anos, tentámos manter uma estrutura para que o regresso à I Liga pudesse acontecer rapidamente e, quando tal sucedesse, este fosse um projeto sólido e de futuro. A história do clube merece ter uma equipa na I Liga", declarou o responsável.

Já o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, fez questão de reconhecer a importância do feito estorilista para a região. Depois de receber uma miniatura do troféu de campeão da II Liga e uma camisola alusiva a esta conquista, o autarca defendeu a necessidade de estabilizar o emblema de forma duradoura no principal campeonato.

"Espero que seja a última vez que receba cá o Estoril Praia como campeão da II Liga, porque acredito que nunca mais vai sair da I Liga. Também já os recebi aqui duas vezes para a Liga Europa e espero que isso se volte a repetir. Penso que é altura de o clube e a SAD aumentarem a sua ambição e darem mais um passo nessa ambição", notou.

Virada a 'página' da II Liga, o treinador Bruno Pinheiro reconheceu que esta foi "uma época muito cansativa", que contemplou também muitos jogos na Taça de Portugal e na Taça da Liga, e mostrou-se satisfeito por tudo ter acabado da melhor forma para a equipa.

"Agora, é saborear o momento e depois começamos a preparar a nova época", referiu o técnico, de 44 anos, que admitiu o orgulho por estar agora a poucos meses de se estrear na elite do futebol português: "Sinto-me muito feliz. Há um ano estava na II Liga do Qatar e daqui a uns dias estou a treinar na I Liga portuguesa".

A liderar os festejos entre os jogadores esteve o capitão Joãozinho, que salientou a temporada "muito saborosa" que viveu no Estádio António Coimbra da Mota. Em relação ao futuro na I Liga, o experiente lateral esquerdo, de 31 anos, reconheceu que há ainda muitas dúvidas, com vários jogadores em fim de contrato, mas apontou à necessidade de estabilidade para o clube.

"O mais importante é que o Estoril fique na I Liga por muitos anos. Estar na II Liga não é para este clube. O primeiro ano de uma equipa que sobe à I Liga tem de ser consolidar-se, temos de ver que as equipas que desceram este ano tinham subido no ano anterior. Acho que o Estoril tem estrutura para se aguentar na I Liga por muitos anos", observou, sentenciando: "Na I Liga, a experiência é muito importante".