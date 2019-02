Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eurojust dá conferência de imprensa sobre Football Leaks

Organismo de cooperação judiciária europeia recorda, em comunicado, as investigações em curso a fraude fiscal e lavagem de dinheiro.

12:34

A Eurojust, o órgão da União Europeia que se destina à luta contra a criminalidade organizada, reúne esta terça-feira em Haia para discutir as investigações em curso às suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro motivadas pelo Football Leaks.



O representante de Portugal junto da Eurojust, António Cluny, participará na conferência de imprensa a seguir à reunião. Elementos das autoridades judiciais francesas e belgas também estarão presentes. A conferência de imprensa arranca às 14h30.



Rui Pinto, o alegado hacker do Benfica, revelou em entrevista ser "John", o denunciante que revelou 70 milhões de documentos do Football Leaks. Pinto foi detido em Budapeste no dia 16 de janeiro devido a um mandado europeu e está indiciado por crimes de violação de segredos, extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo e ofensa a pessoa coletiva.



A Eurojust recorda que "em dezembro de 2016, após a publicação pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação de vários artigos nos media acerca dos negócios no futebol baseados em documentos obtidos por uma terceira via, o Ministério Público francês abriu uma investigação criminal a lavagem de dinheiro e fraude fiscal agravada cometidas por um grupo de crime organizado. Em novembro de 2018, foi publicada uma segunda série de artigos na imprensa, revelando novos crimes também objeto de investigação criminal."