Exame decisivo para Rui Vitória no Benfica

Jogo com os holandeses é fundamental para o clube e para o treinador.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Rui Vitória tem esta quarta-feira com o Ajax um teste de fogo que poderá ser decisivo para a sua continuidade no clube. Ontem, na antevisão do encontro da Champions, o técnico recusou falar sobre o futuro, alimentando um tabu.



"Importante, nesta altura, é o Benfica e o jogo da Liga dos Campeões, mais do que questões do Rui Vitória e do presidente. Vivo a minha vida, nunca perdendo a racionalidade, a lucidez e a capacidade de perceber o contexto em que estamos inseridos", destacou o treinador que soma três derrotas nos três últimos jogos.



Vitória tem consciência da importância do jogo com os holandeses (uma eventual derrota afasta já a equipa da próxima fase) e, apesar da contestação, pede o apoio dos adeptos. "É fundamental o apoio que tem de ser dado. Mais do que o Rui Vitória ou um jogador, importante é a equipa ter a máxima confiança e tranquilidade para trabalhar", salientou.



Ainda sobre o clima de tensão e a reunião que teve com Luís Filipe Vieira após a derrota com o Moreirense (3-1), o treinador desvaloriza: "Reúno com o presidente mais que uma vez por semana, e com o diretor-geral e o diretor de comunicação todos os dias. Não há nada melhor para enfrentar os problemas do que enfrentá-los. Acreditamos no nosso trabalho e na capacidade de vencer. Mal seria se não conversássemos."



Para vencer o Ajax e manter esperanças na presença nos oitavos de final da Champions, o técnico pede eficácia. "Os índices de concentração e de eficácia, e quando falo de eficácia falo de todas as ações defensivas e ofensivas, farão toda a diferença", concluiu.



"Oportunidade de dar a volta por cima"

"Encaro este jogo como uma oportunidade de dar a volta por cima a esta situação, tendo em conta a série de resultados negativos", disse Gabriel, na antevisão do jogo de hoje.



"Receberam-me muito bem aqui e é um sonho realizado poder jogar nesta competição e jogar a este nível", salientou ainda o médio brasileiro.



Soares Oliveira contra Superliga

Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD, está contra a criação de uma Superliga europeia, pelo menos nos moldes que têm vindo a público.



"A criação de uma Liga que reúna os maiores clubes europeus tem o mérito de desafiar os que não estão a crescer. Mas, ao constatarmos que ficam de fora clubes com grande história e legado no futebol europeu, não posso dar apoio a ideia", disse ontem o dirigente na Web Summit.



"O Benfica tem grande legado e história no futebol, e deveria estar presente. Com mais jogos europeus ganharíamos notoriedade e maior faturação, mas temos de pensar nos adeptos. E eles, quando questionados, falam dos jogos com Sporting e FC Porto e não com o Real Madrid ou Barcelona", salientou Soares Oliveira, lembrando o grande investimento que o clube está a fazer na tecnologia.



"A nossa missão é ganhar", relembrou o dirigente das águias.