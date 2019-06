Exames ‘chumbam’ Mangala no FC Porto

Eliaquim Mangala já não vai regressar ao FC Porto. O jogador francês falhou nos testes médicos, apurou oO defesa, que pertence aos quadros do Manchester City, esteve nos últimos dias no Porto onde esperava assinar contrato, mas a exaustiva bateria de exames realizados ao joelho direito (ao qual tinha sido operado em fevereiro do ano passado, e que obrigou a uma paragem de oito meses) desaconselhou a contratação.Foram questões físicas e não monetárias que impediram o regresso de um jogador que esteve no Dragão entre 2011 e 2014.Está assim gorada a primeira opção do FC Porto para o reforço do eixo central da defesa. Com as saídas de Éder Militão (Real Madrid) e Felipe (Atl.Madrid), a SAD está em campo para contratar um central que dê garantias a Sérgio Conceição.Para já Pepe é o único central com selo de segurança. Mbemba deve continuar no plantel, e um dos centrais campeões da Youth League (Diogo Leite ou Diogo Queirós) vai subir ao plantel principal.O central Leo Pereira, jogador de 23 anos, do Atlético Paranaense, tem sido um dos nomes apontados para reforçar o plantel portista. O brasileiro joga preferencialmente com o pé esquerdo e é forte especialmente no jogo de cabeça.O brasileiro Luan (Grémio de Porto Alegre) foi ontem apontado ao FC Porto. Segundo a imprensa brasileira, o negócio pelo médio de 26 anos poderá realizar-se por 8,5 milhões de euros.