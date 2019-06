Testes físicos decisivos para Mangala no FC Porto

O defesa-central Eliaquim Mangala está muito perto de reforçar o eixo da defesa do FC Porto mas o retorno aos dragões está naturalmente condicionado pela avaliação clínica a que irá estar sujeito.O experiente jogador de 28 anos tem um pré-acordo com a SAD azul-e-branca e autorização do seu atual clube, o Manchester City, para procurar um novo destino, visto que não entra nos planos de Pep Guardiola para a próxima temporada.A confirmar-se a contratação, chega a custo zero, fator que pode ser decisivo para o acordo entre as partes.Outra questão ainda em aberto tem que ver com o salário do jogador. Ao aceitar regressar a Portugal e ao clube que representou durante três épocas, de 2011/12 a 2013/14, Mangala sabe que terá de reduzir drasticamente o ordenado.Em Inglaterra, o internacional francês ganhava cinco milhões de euros. Números que, naturalmente, o FC Porto não acompanha. Mas está disposto a trocar esse abaixamento da remuneração pela possibilidade de relançar a carreira, visto que no City não era opção.Na época passada esteve cedido ao Everton, de Marco Silva, onde apenas realizou dois jogos. Isto porque em 2018 esteve parado durante oito meses após ter sido operado aos ligamentos do joelho direito.O defesa lateral-esquerdo Juninho Capixaba é dado no Brasil como potencial reforço do FC Porto. Segundo informações locais, o Grémio de Porto Alegre já terá recebido uma proposta da SAD dos dragões, no valor de 2,5 milhões de euros.Juninho tem 21 anos, tem estado cedido ao Corinthians e é visto como um jogador com bom potencial de crescimento e de valorização.