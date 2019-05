Super Dragões fazem estragos na discoteca do Casino da Madeira

Cerca de duas dezenas de elementos da claque Super Dragões fizeram estragos na discoteca do Casino da Madeira na madrugada desta segunda-feira.



Os adeptos do FC Porto tiraram chegaram mesmo a tirar as camisolas. Já à saída da discoteca derrubaram sinais de trânsito e caixotes do lixo.



Recorde-se que o FC Porto esteve este domingo no Funchal onde jogou com o Nacional da Madeira. Os dragões venceram por 4-0.