Bruno Fernandes, jogador do Sporting, está cada vez mais perto de se transferir para Inglaterra. Esta manhã, aacompanhou em exclusivo a cimeira de Bruno Fernandes na Academia em Alcochete.apurou que o agente do jogador se reuniu com o presidente do Sporting sobre a investida do Tottenham por Bruno Fernandes. Recorde-se que o Sporting já tinha rejeitado duas propostas do Tottenham, uma no valor de 45 milhões de euros e outra de cerca de 60 milhões.Tudo indica que o futuro de Bruno Fernandes vai ficar decidido nas próximas horas, mas ainda não é certo que seja para o Totenham, visto que o Sporting pediu também, tal como anoticiou esta quinta-feira em primeira mão no Liga Douro, ajuda a Jorge Mendes para conseguir transferir o jogador para Inglaterra por um valor nunca inferior a 70 milhões de euros.Duas horas depois de entrarem para a cimeira, tanto o jogador como o empresário abandonaram Alcochete.Está também em dúvida a presença de Bruno Fernandes na supertaça do próximo domingo.