Jorge Mendes vende Bruno Fernandes

O Sporting recorreu a Jorge Mendes para desbloquear a venda de Bruno Fernandes até à próxima quinta-feira, dia em que fecha o mercado em Inglaterra, mas nunca por menos de 70 milhões de euros, apurou oA ‘aproximação-relâmpago’ entre o clube e o agente português surge depois de falhada uma ronda negocial com o Tottenham. Emissários do clube inglês estão em Lisboa para negociar diretamente com Frederico Varandas, que recusou esta quinta-feira uma proposta a rondar os 60 milhões de euros.Esta foi a segunda tentativa do Tottenham de levar Bruno Fernandes para Londres. Dias antes, Miguel Pinho, empresário do jogador, já tinha apresentado à SAD leonina uma proposta dos ‘spurs’ a rondar os 45 milhões. Apesar das tentativas falhadas, o clube está determinado a garantir o médio e prepara uma nova ronda negocial.Jorge Mendes surge agora como facilitador e pode ser a peça-chave para desbloquear a venda do internacional português para Inglaterra pelo valor exigido: 70 milhões de euros. O agente mantém boas relações com vários clubes ingleses e também com o empresário de Bruno Fernandes. Osabe que a saída está iminente.Na corrida continua o Manchester United, que ainda não fez chegar nenhuma proposta formal a Alvalade.sabe que Jorge Mendes esteve esta quinta-feira reunido com responsáveis dos ‘red devils’ devido a vários processos, um dos quais o de Bruno Fernandes.contactou fonte oficial do Sporting que fez saber que o clube não comenta assuntos relacionados com o mercado de transferências.Robertone, médio do Veléz, pode colmatar a eventual saída de Bruno Fernandes. O jogador tem uma cláusula de 10 milhões de euros, mas a SAD leonina acredita que pode fechar o negócio por oito milhões de euros.Penso que não. Num jogo entre Sporting e Benfica, por norma, o favorito é aquele que joga em casa. Neste caso não é isso que acontece, já que o jogo é no Algarve.Ainda para mais, um jogo que se realiza no início da época, em que este é precisamente o primeiro jogo oficial, quando as equipas ainda estão numa fase muito inicial da temporada, com pouca competição e sem rotinas.Não há favoritos. O desejo é que seja um bom jogo de futebol, com uma boa arbitragem e que ganhe o melhor, sendo que esse é de certeza o Sporting.