Fábio Veríssimo e Luís Godinho promovidos no quadro de árbitros da FIFA

A FIFA promoveu hoje cinco árbitros portugueses que passam a integrar a lista de juízes internacionais para a segunda metade de 2020, entre eles Fábio Veríssimo e Luís Godinho.

O leiriense e eborense ascendem aos grupos 1 e 2, respetivamente, do quadro de árbitros da FIFA, mas foram também promovidos mais três árbitros lusos, dois deles de futsal, Miguel Castilho, que subiu ao grupo de elite, e Cristiano Santos, que passa a integrar o grupo 1, e uma árbitra de futebol feminino, Catarina Campos, que subiu ao grupo 2.

Com estas promoções, Portugal passa a ter um árbitro do futebol profissional masculino no grupo de Elite, Artur Soares Dias, dois no grupo 1, Tiago Martins e Fábio Veríssimo, dois no grupo 2, João Pinheiro e Luís Godinho, e três no grupo 3. Hugo Miguel, António Nobre e Vítor Ferreira.

O quadro de árbitros internacionais portugueses ficou reduzido de nove para oito, com o fim da carreira de Jorge Sousa.

No futebol feminino, Portugal coloca quatro árbitras no quadro da FIFA, Sandra Bastos no Grupo de Elite, Sílvia Domingos no grupo 1, Catarina Campos no Grupo 2 e Teresa Oliveira no grupo 3.

Finalmente, no futsal há cinco árbitros lusos que ostentam as insígnias da FIFA, Eduardo Coelho e Miguel Castilho no grupo de Elite, Cristiano Santos no grupo 1 e Rúben Santos e Filipe Duarte no grupo 2.