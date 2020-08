Soares Dias é o árbitro do ano: conheça as classificações

Artur Soares Dias foi o melhor árbitro da temporada 2019/20. O portuense, único representante português na Elite, teve a pontuação mais alta na classificação do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, com 9.310 pontos, ligeiramente à frente de João Pinheiro (9.307). Luís Godinho completa o pódio com 9.266 pontos.Por outro lado, Cláudio Pereira e Rui Oliveira, penúltimo e último classificados, respetivamente, caem da Categoria C1, sendo que saem do principal escalão tal como Jorge Sousa e Carlos Xistra, estes dois por terem terminado a carreira. Uma vez que Xistra já estava numa vaga 'extra' no quadro pelo convite excecional na época que agora terminou, sobem os três primeiros da C2 Elite. Hugo Silva, Fábio Melo e Miguel Nogueira vão ser os 'rookies' da temporada 2020/21, após terem ficado por esta mesma ordem no respetivo escalão.Nota ainda para o facto de Pedro Martins, Nuno Manso e André Campos formarem o pódio entre os assistentes, sendo que, em condições normais, desceriam sete e subiriam sete. No entanto, como vários terminaram carreira e um deles estava em zona de despromoção (António Godinho), descem seis e sobem os seguintes quatro: André Dias, Nélson Pereira, Hugo Coimbra e Gonçalo Freire.1. Artur Soares Dias - 9.3102. João Pinheiro - 9.3073. Luís Godinho - 9.2664. Jorge Sousa - 9.2625. António Nobre - 9.2606. Tiago Martins - 9.2327. Manuel Mota - 9.2158. Hugo Miguel - 9.2149. Nuno Almeida - 9.21410. André Narciso - 9.20911. João Bento - 9.18212. Rui Costa - 9.17713. Vítor Ferreira - 9.17614. Hélder Malheiro - 9.17615. Manuel Oliveira - 9.16216. Fábio Veríssimo - 9.15917. Iancu Vasilica - 9.12918. Carlos Xistra - 9.12419. Gustavo Correia - 9.08720. Cláudio Pereira - 9.07621. Rui Oliveira - 9.072