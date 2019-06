Famalicão contrata Guga ao Benfica e recebe Diogo Gonçalves por empréstimo

Diogo Gonçalves e Guga Rodrigues foram anunciados como reforços do Famalicão, esta quarta-feira, juntando-se a Fábio Martins, Cafú Phete, Rúben Lameiras, Ofori e Lionn na lista de contratações dos minhotos para a próxima temporada.A formação famalicense desejava os dois jogadores e o negócio conheceu novos avanços na terça-feira, altura em que ficou tudo acertado entre todas as partes envolvidas, um cenário de que o nosso jornal também deu conta na sua edição impressa.A dupla chega proveniente do Benfica, ainda que em moldes diferentes. O médio-defensivo, de 21 anos, muda-se para o Minho a título definitivo, assinando um contrato válido por cinco temporadas, ao passo que o extremo chega por cedência das águias, válida até ao final da temporada.Em declarações aos meios oficiais dos minhotos, os dois jogadores revelaram estar felizes pela oportunidade, sendo que Guga Rodrigues destacou os adeptos como fator crucial. "Depois de ter estado na Grécia e de conhecer os estádios gregos e os seus adeptos, vir para Portugal teria que jogar num clube onde a paixão fosse idêntica e dos adeptos do FC Famalicão já ouvi falar maravilhas", referiu o médio.Já Diogo Gonçalves revelou encarar este novo desafio com total querer e ambição, não esquecendo, também ele, os adeptos. "Chego com muita ambição para este projeto e pretendo dar o meu máximo para ajudar o clube a cimentar-se no patamar mais alto do futebol português, para além de dar alegrias a estes adeptos de quem já ouvi falar muito bem e que sentem o clube de uma forma apaixonada", apontou.