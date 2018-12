Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fatura de casamento passada em dia de jogo do Benfica

Documentos da conta da boda da filha de administrador terão sido forjados para dar a ideia de que diziam respeito a despesas ocorridas durante um evento desportivo.

Por Tânia Laranjo | 01:30

As faturas do casamento da filha de Domingos Soares de Oliveira terão sido falsificadas, para dar a ideia de que diziam respeito a custos que ocorreram durante um evento desportivo. O pedido foi feito pelo administrador dos encarnados que solicitou à empresa que o documento dissesse ‘Evento Benfica Corporate Club, 14 de Maio de 2016’.



A data escolhida não foi indiferente. Nessa tarde, o Benfica B defrontava o Freamunde, no Seixal, um encontro que os encarnados venceram por 5-0. Havia um justificativo para as despesas, já que estava tudo faturado para o dia seguinte. Aí, a equipa principal estaria no Estádio da Luz e receberia o Nacional, num jogo que acabou por terminar com a vitória dos da Luz. Foi nesse jogo que o Benfica se sagrou tricampeão nacional.



As explicações ontem dadas por Domingos Soares de Oliveira - em declarações à Benfica TV - também não deixam de ser surpreendentes, já que o gestor encarnado diz que é normal o recurso a faturação falsa. "O que aconteceu comigo foi que beneficiei de um adiantamento. O adiantamento foi realizado e hoje não tenho nada por regularizar", garantiu, acrescentando: "É uma prática muito antiga. Pode ser regularizada por faturas e não deixaremos de colocar essa prática em funcionamento. Entendemos que é uma forma de apoiar os funcionários do Benfica."



Domingos Soares de Oliveira entende também que não há suspeitas de fraude fiscal, embora o caso já esteja com as autoridades. "Isto que saiu [notícia de ontem do Correio da Manhã] é cusquice. Não tenho problema de abrir os meus emails a quem quer que seja.", concluiu.



Outro pormenor que Domingos Soares de Oliveira não esclareceu: nos emails o gestor diz à filha que as faturas devem ser passadas em nome do Benfica para se contornar o valor do IVA. E a filha pede depois à empresa para não passar fatura, de forma a receber uma ‘atenção fiscal’. A empresa não aceita e é o próprio Domingos Soares de Oliveira que acaba por tratar dos últimos preparativos e discutir pormenores de decoração.



Refira-se que há vários casos no Benfica de adiantamentos, mas não passam por emissões de faturas. Um dos beneficiários foi Jorge Jesus que pediu um milhão quando assinou pelos encarnados.



Gere área financeira do clube da Luz

É licenciado em Informática e Gestão e está à frente da área financeira do clube da Luz. Domingos Soares de Oliveira é especialista em contabilidade e outros emails dão conta de que defendia ‘faturação alternativa’. Não poderá alegar o desconhecimento da lei, devido à sua formação académica.



DEPOIMENTOS

Bruno Costa Carvalho, ex-candidato às eleições do Benfica

"Fico muito desgostoso"

"Ainda que [Domingos Soares de Oliveira]diga que precisou de um adiantamento, alguém que recebe 400/500 mil euros por ano, parece-me uma desculpa um bocadinho estranha. Acho que a questão de tentar fugir aos impostos também é muito feio. Fico muito desgostoso que isto se passe no meu clube, porque os padrões morais para se ser administrador do Benfica não se compadecem com este tipo de comportamentos."



André Ventura, comentador da CMTV

"É preciso esclarecer"

"O mais preocupante é a faturação ao Benfica de eventos que aparentemente nada têm a ver com o clube. O segundo aspeto, que não fica bem do ponto de vista ético, é aquilo que aparenta ser, atendendo à veracidade do e-mail, uma tentativa de evasão fiscal ou de fuga ao pagamento do IVA. É importante um esclarecimento mais profundo do que aquele que foi dado. O Benfica não se pode confundir com interesses nem vontades do presidente ou administradores."



José Manuel Capristano, ex-dirigente do Benfica

"Não percebo a polémica"

"O administrador Domingos Soares de Oliveira já explicou na BTV que é normal no Benfica acontecer esse tipo de situações. Quando um funcionário, um treinador, um jogador ou seja quem for precisa de um adiantamento, o clube adianta e depois é ressarcido. Não percebo onde está a polémica. Agarrarem-se a uma coisa que é do foro particular de cada um, sinceramente não entendo. Mas pode haver alguma explicação para tudo isto que me transcenda."