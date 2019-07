FC Porto 1 - 0 Fulham

45' -





42' -

Cartão amarelo para Pepe.







Danilo ataca o primeiro poste e toca de cabeça para a zona do segundo poste, onde aparece Sérgio Oliveira a cabecear.





31' -





30' -





27' -





27' -





24' -

Nakajima serve Corona nas costas da defesa inglesa, mas o guarda-redes adversário defendeu.





23' -

Canto batido do Fulham pela esquerda.





23' -



22' -





19' -





17' -





14' -





05' -

Saiu o Fulham!

Soares atira mas bola vai à barra! A ameaça do segundo golo dos dragões.FC Porto ameaça o segundo golo!Ingleses reclamam penálti.Golo de Otávio! Soares rematou para defesa de Bettinelli e, na recarga, o médio brasileiro efetua um remate perfeito de biciclete que só parou no fundo da baliza. Azuis e brancos abrem as hostilidades.Tiro de Nakajima! Bettinelli não se intimidou e defendeu o remate.Ingleses pedem penálti por mão de Nakajima na área do FC Porto.Wilson Manafá ficou de fora das opções para este desafio por estar com uma gripe.Pontapé de canto para a equipa inglesa.Estádio não encheu mas vive-se um ambiente de desportivismo neste que é um jogo de preparação.Danilo remata com força, mas Bettinelli defende.Dragões tiveram a sua primeira oportunidade.Boa oportunidade para o Fulham. Kamara, bem posicionado dentro da área, não consegue desviar para a baliza de Diogo Costa.FC Porto joga em 4x4x2 com Corona a jogar no apoio a Tiquinho Soares.Começa a partida no Estádio Municipal de Albufeira.---Após ter defrontado e vencido o Águeda, Varzim e Penafiel, no Olival, o FC Porto vai ter agora pela frente o Fulham, de Inglaterra, naquele que é o teste mais exigente às capacidades da equipa de Sérgio Conceição até agora na pré-época.O jogo está marcado para esta noite às 20h30, no Municipal de Albufeira, e vai servir para Sérgio Conceição ver novamente em ação o grupo que tem à sua disposição.