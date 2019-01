Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"FC Porto marcou três golos e contaram, nós marcámos mais e não contaram", diz Bruno Lage

Treinador do Benfica gostou muito da segunda parte da sua equipa e não esqueceu golo anulado a Pizzi.

22:48

Bruno Lage considera que a eficácia do FC Porto fez a diferença no encontro com o Benfica (1-3), destacando a segunda parte da sua equipa, que o deixou bastante agradado. À Sport TV, o treinador encarnado disse que a sua equipa sofreu os golos numa altura em que tentava desempenhar o seu novo modelo de jogo e não esqueceu o golo anulado a Pizzi à beira do intervalo.



O que faltou ao Benfica?

"Marcar os golos. Nos jogos em Guimarães foi assim e hoje também. O FC Porto marcou três golos e contaram, nós marcámos mais e não contaram mas faz parte. Numa primeira parte equilibrada, o resulado certo seria o 2-2. Segunda parte muito melhor nossa, em que controlámos na totalidade até ao momento em que arriscámos. Os últimos 10 minutos foi tentar chegar ao empate e o FC Porto na transição marcou e matou o jogo."



Golo anulado pesou?

"Falei sobre aquele que tínhamos de fazer na segunda parte. Entrámos muito bem na segunda parte e podíamos ter feito o golo do empate."



Correr riscos

"Sentimos que estávamos por cima, com o FC Porto a fechar o jogo. Tínhamos de arriscar pois eles estavam por baixo. Se marcássemos nessa altura tínhamos ganho. Parabéns ao FC Porto."



Primeiro jogo contra outro grande. Sensações?

"Podíamos ter vencido. É assumir a nossa responsabilidade pelo jogo que queremos jogar, nem sempre com a coragem pretendida mas isso cria-se nos treinos, saindo a jogar como pretendemos. Se virem os golos, perdemos bola a tentar fazer o nosso jogo mas é o nosso caminho, errar e evoluir o nosso jogo. Senti que temos tudo para crescer e disputar os jogos todos até ao fim como finais."