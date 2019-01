Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica 1 - 2 FC Porto | Intervalo chega com dragões em vantagem. Veja os vídeos dos lances mais controversos da primeira parte

Águias e dragões medem forças nas meias-finais da Taça da Liga.

19:52

45' + 2 - Golo anulado ao Benfica, depois do árbitro da partida ter solicitado o VAR. Fora de jogo assinalado.



45 + 1' - Cartão amarelo para Saferovic. Pontapé de canto para o FC Porto, mas Svilar, guarda-redes das águias.



45' - Dois minutos de compensação.



43' - Assinalado fora de jogo a Pizzi, numa tentativa de chegar ao empate.



40' - Algum perigo para a baliza do FC Porto. Seferovic atira ao lado, mesmo à entrada da área.



36' - Golo do FC Porto! Marega devolve vantagem aos dragões em Braga. FC Porto já lidera por 2-1.



33' - Muita tensão no banco do FC Porto. Árbitro Carlos Xistra dá ordem de expulsão a Luís Gonçalves.



31' - Golo do Benfica! Rafa iguala o Clássico no Estádio Municipal de Braga.







28 ' - Pontapé de canto para o Benfica, depois de algum perigo a favor das águias, com remate de Rafa. A bola continua a rolar no Estádio Municipal de Braga.



27' - Reclamou-se falta de Óliver logo no início da jogada, mas o árbitro manda seguir.



24' - Golo do FC Porto! Brahimi inaugura marcador e coloca os dragões em vantagem no Estádio Municipal de Braga.







21' - Mais uma ocasião de golo para a equipa dos dragões! Remate de Felipe não chega para alcançar o primeiro golo da partida.







20' - Que grande ocasião para a equipa do FC Porto, mas Svilar, guarda-redes do Benfica, estava lá! Que grande remate de André Pereira.







18' - O árbitro Carlos Xistra manda o banco do FC Porto acalmar-se.



16' - Excelente cruzamento de Rafa, cruzou para o jovem João Félix, que levanta o polegar ao colega de equipa. Não há perigo para a equipa do FC Porto, após cabeceamento falhado de João Félix.



14' - Entrada de Pizzi sobre Oliver Torres. Pede-se cartão amarelo, mas o árbirto Carlos Xistra assinala apenas falta. É pontapé livre para a equipa dos dragões. Svilar agarra sem problemas após o cabeceamento de Felipe.







13' - Pontapé livre para a equipa do Benfica. É Pizzi quem bate. Assinalado fora de jogo a Seferovic.



12' - Cartão amarelo para Alex Telles, que já tinha recebido um aviso do árbitro Carlos Xistra. Muitos protestos no banco dos dragões.







10' - Hector Herrera muito perto do poste da baliza do Benfica, mas não consegue chegar à bola. FC Porto a entrar muito forte na partida.



08' - Muitos protestos no banco do FC Porto. Corona fica a pedir penálti, depois de cair na grande área. O árbitro da partida, Carlos Xistra, manda seguir.







07' - Primeiro momento em que as duas equipas estão a conseguir recuperar fôlego. Início vertiginoso.



05' A partida começa com um ritmo muito rápido, com vários ataques de ambas as equipas.



03' - Agora foi a vez do Benfica! Perigo nas duas balizas logo na abertura do Clássico. João Félix cabeceia, há ainda mais dois remates, mas a bola não entra.







01' - Grande início de jogo e grande oportunidade para o FC Porto! Logo nos primeiros segundos da partida, Marega remata ao corpo do guarda-redes das águias, Svilar.







00' - Começa o Clássico entre Benfica e FC Porto em Braga.



Benfica e FC Porto disputam esta terça-feira a primeira vaga na final da Taça da Liga de futebol, a disputar no sábado, em Braga, frente ao vencedor do embate entre Sporting de Braga e Sporting, na quarta-feira.



Águias e dragões vão defrontar-se a partir das 19h45, pela segunda vez na presente temporada, depois de o Benfica ter imposto a última derrota ao FC Porto (1-0), em 07 de outubro de 2018, na sétima jornada da I Liga, com um golo do suíço Seferovic.



A formação comandada por Sérgio Conceição não voltou a perder e somou 20 vitórias e um empate, enquanto os 'encarnados' venceram os últimos quatro jogos, sob o comando de Bruno Lage, que sucedeu a Rui Vitória.



O Benfica procura chegar à sua oitava final da competição, que venceu por sete vezes em outras tantas presenças no jogo do título, enquanto o FC Porto vai em busca da terceira participação no jogo decisivo de um troféu que nunca ergueu.



Para o embate de terça-feira, Bruno Lage confirmou as ausências de Fejsa e Jonas, enquanto Sérgio Conceição não terá Otávio e Aboubakar, enquanto Danilo e Maxi Pereira estão em dúvida.