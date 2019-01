Luís Gonçalves tinha sido advertido por Carlos Xistra alguns minutos antes.

21:11

Depois de ter sido advertido por Carlos Xistra alguns minutos antes, Luís Gonçalves foi mesmo expulso do banco do FC Porto ainda na primeira parte no clássico com o Benfica, avança o Record A expulsão do diretor desportivo dos dragões aconteceu aos 34 minutos, por protestos intensos na sequência do golo de Rafa, um lance que mereceu atenção redobrada do árbitro da partida, que recorreu ao VAR para confirmar a legalidade da jogada.